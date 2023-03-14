СМИ: Войска РФ за месяц продвинулись на 0,03% территории Украины с огромными потерями 4 14.03.2023, 21:29

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Оккупанты потеряли тысячи солдат и лишились военной техники.

Российские войска за месяц продвинулись на 0,03% территории Украины в рамках своего нового наступления. В то же время оккупанты понесли большие потери.

Об этом сообщает Business Insider.

Согласно картографическим данным Института изучения войны (ISW), в период с 31 января по 28 февраля Россия продвинулась всего на 0,039%. Это эквивалентно примерно 233,94 квадратным километрам.

По данным ISW, войска РФ потеряли тысячи солдат и лишились военной техники.

В то же время аналитики сообщают, что в марте оккупанты не продвинулись по территории Украины. Поскольку российская армия ведет бои вдоль восточной линии фронта, в том числе в городе Бахмут. Россия не смогла взять город, но уже получила существенные потери среди солдат.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что за один день боев в Бахмуте недавно погибли около 1200 российских солдат.

В то же время Международный институт стратегических исследований подсчитал, что Россия потеряла половину своих основных боевых танков с начала вторжения.

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