Обученные в Германии и Испании украинские танкисты прибудут с «Леопардами» на фронт до конца марта 14.03.2023, 22:49

Украинцы тренировались 12-14 часов в день шесть дней в неделю.

Экипажи украинских танкистов и механиков почти завершили подготовку на военных базах в Германии и Испании и вскоре окажутся на фронте вместе с 24 танками Leopard 2.

В Германии украинцы проходили обучение на базах в Мюнстере и Бергене (пять и шесть недель соответственно), в испанской Сарагосе в течение четырех недель готовили 40 членов экипажей и 15 механиков. Как рассказал представитель Бундесвера, в Германии они тренировались 12-14 часов в день шесть дней в неделю, сообщает CNN.

В боевых условиях танкисты в итоге показали «супер-результат», поразив 82-85% целей, рассказал представитель Бундесвера на базе в Мюнстере. В Бергене один из немецких инструкторов также сказал журналистам (цитата по Reuters): «Поразить более 80% – отличный результат после такого короткого обучения».

В ходе тренировок украинцам пришлось отвыкать от некоторых привычек, полученных при управлении танками советского производства. Они, как и российские, медленно движутся задним ходом, тогда как «Леопарды» могут делать это быстро, продолжая вести огонь, и нет необходимости их разворачивать, делая более уязвимыми для противника, пояснил полковник Михаэль Зак.

Украинцы теперь «очень хорошо подготовлены, чтобы возобновить боевые действия», сказал журналистам испанский инструктор капитан Контрерас.

Вернувшись на фронт, танкисты вскоре получат и технику, которой они научились управлять. Все обещанные Германией 18 танков Leopard 2 последней модели A6 поступят в Украину до конца марта, заявил на прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Кроме того, Испания пообещала предоставить шесть танков Leopard 2 более ранней модели A4; после ведущегося сейчас ремонта они будут готовы в конце марта или начале апреля, заявила 22 февраля министр обороны Маргарита Роблес. На следующий день премьер-министр страны Педро Санчес сказал, что число танков может быть увеличено до 10.

Еще 30 танков Leopard 2 пообещали передать Украине другие страны НАТО, включая Польшу и Португалию.

Сражаться на Leopard 2 – все равно что управлять «Мерседесом», говорят украинские танкисты. Один из них, проходивший подготовку в Бергене, сказал Reuters: «По словам моего друга в украинской разведке, русские очень нервничают из-за прибытия современных Leopard 2. Пусть нервничают».

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