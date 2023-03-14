Пентагон: Российский Су-27 получил повреждения при столкновении с американским MQ-9 4 14.03.2023, 23:04

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Истребитель в итоге приземлился в оккупированном Крыму.

По американским данным, один из российских истребителей Су-27, участвовавших в инциденте с американским беспилотником

MQ-9 в Черном море, получил повреждения.

Об этом, как сообщает корреспондент «Европейской правды», на брифинге во вторник заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы продолжаем оценивать, что именно произошло. Но, думаю, учитывая действия российских пилотов это было опасно и непрофессионально, и действия говорят сами за себя. По нашим данным, истребители сбрасывали топливо на наш беспилотник и так близко подлетели к нему, что повредили пропеллер MQ-9», - напомнил он.

«По нашим оценкам, повреждения получил и российский самолет. Мы знаем, что он смог приземлиться — не буду говорить где именно, но это демонстрирует опасную и непрофессиональную работу этих пилотов», - добавил представитель американского Минобороны.

Райдер также отметил, что беспилотники вроде MQ-9 осуществляли полеты над Черноморским регионом и до начала полномасштабной войны.

«Это важный и загруженный международный морской транспортный узел, поэтому для нас не является необычным осуществление полетов в международном воздушном пространстве», - пояснил он.

Fox News со ссылкой на информацию министерства обороны США сообщил, что Су-27, участвовавший в инциденте, в итоге приземлился в оккупированном Россией Крыму. Пока неизвестно, есть ли у него какие-то повреждения.

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