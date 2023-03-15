NYT: Военные США были шокированы поведением российских пилотов при столкновении с дроном MQ-9 6 15.03.2023, 8:13

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фото: William Rio Rosado / US Air Force

Беспилотник не переносил вооружений.

Стало известно, что над Черным морем Россия сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper. Со временем СМИ Соединенных Штатов рассказали о деталях этого инцидента. В частности, они отметили, что дрон не переносил вооружение и был ликвидирован в 120 километрах от Крыма.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщал сайт Charter97.org, о столкновении Су-27 россиян с MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря сообщили вечером 14 марта. Вскоре издание The New York Times раскрыло некоторые подробности того, что произошло со ссылкой на собственные источники в Пентагоне – то есть у минобороны США.

Важно, что инцидент произошел в 120 километрах от временно оккупированного Крыма, когда БпЛА вел наблюдение. Как сообщил анонимный сотрудник оборонного ведомства США, ранним утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для того, чтобы выполнить плановую миссию, которая обычно длится от 9 до 10 часов.

Когда произошло столкновение MQ-9 Reaper с российским Су-27, дрон не нес вооружения. Хотя, следует сказать, что конструкция беспилотника предполагает установку на нем ракет Hellfire.

«Этот эпизод ошеломил американских военных, наблюдавших за ним по видеосвязи с беспилотником в оперативном центре на авиабазе «Рамштайн» в Германии», – говорится также в материале.

Кроме того, как пишут журналисты, американские чиновники озабочены тем, что этот маленький инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации России и США. Собственно, поэтому американские военные в Германии были ошеломлены случившимся.

На момент столкновения американский дрон был на высоте около 7,6 километра. В тот же момент российский истребитель Су-27 кружил БпЛА, сливая на него топливо. Вероятно, делал он это для того, чтобы испортить оборудование дрона.

Источник The New York Times также отметил, что беспилотный летательный аппарат оснащен сложными камерами и другими датчиками. Они позволяют «заглянуть в Крым», фактически не подлетая вплотную к полуострову.

Что сказали в Воздушных силах Украины и Вашингтоне

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал сбивание Су-27 американского MQ-9 Reaper. По его словам, этот инцидент является следствием действий террористического государства, называющего себя Россией.

Как констатировал спикер, выход в Черное море имеет немало стран НАТО, скажем, Турция. Над акваторией имеют право летать любые аппараты, в частности разведывательные. Ничего удивительного в этом нет.

Вместе с тем в Белом доме отметили, что сбивание MQ-9 Reaper США над Черным морем было «опасным и непрофессиональным». Также там призывали обращать внимание на подобные инциденты, ведь они очень показательны.

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