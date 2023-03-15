В России началась массовая забастовка работников Wildberries 15.03.2023, 9:48

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Сотрудники маркет-плейса не вышли на работу по всей стране из-за невыплаты зарплат.

В российских Барнауле, Чите, Благовещенске, Екатеринбурге, Москве и Петербурге работники маркет-плейса Wildberries устроили забастовку. Десятки пунктов выдачи закрыты, на дверях вывесили объявление о том, что пункт не работает до тех пор, пока не выплатят зарплату, сообщает «Сибирь Реалии».

Масштабная забастовка работников была запланирована на 15 марта, однако во многих городах ее начали досрочно. Недовольные политикой компании работники также планируют массово выйти на больничный с 16 марта. В чате подготовки к забастовке сотрудников Wildberries набралось уже почти 10 тысяч тысяч человек.

В Чите 15 марта не открылись 14 пунктов выдачи товара. Как уточняет Чита.Ру, речь идет только о фирменных офисах, которые принадлежат владелице маркетплейса Татьяна Бакальчук. Пункты приемы, работающие по франшизе, будут открыты. Не открылись пункты приема и в Улан-Удэ, где накануне побывал Владимир Путин, сообщает «Весь Улан-Удэ». Перестали работать офисы на Дальнем Востоке. В большинстве случаев сотрудники повесили на дверях qr-коды, с помощью которых можно связаться с техподдержкой. Во Владивостоке некоторые офисы закрыты, а некоторые - работают в режиме разбора груза, без выдачи заказов.

Как сообщает Сибдепо, в Кемерово закрыт лишь один пункт выдачи из четырех, в Новокузнецке - пункты работают в обычном режиме. При этом в чате сотрудников маркетплейса в телеграм говорится, что некоторые точки закрыты в Прокопьевске, Топках и Ленинске-Кузнецком. В Иркутске не работают офисы в Байкальске, Братске, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, Тулуне, Иркутске, Нижнеудинске.

Забастовки – реакция на новую системы штрафов маркетплейса. Теперь работники пунктов выдачи Wildberries несут коллективную ответственность, если клиент вернул поврежденный товар. Деньги собираются снимать с ежедневной зарплаты. У некоторых людей списали в счет штрафов по 100% зарплаты, но это не худший исход – штраф нередко оказывается в десятки раз выше зарплаты. Доказать непричастность к порче товара невозможно.

Оштрафованные работники будут вынуждены работать бесплатно, пока не покроют штраф. Заранее оповещать менеджеров о грядущих изменениях руководителям запретили, поскольку это грозит массовыми невыходами на работу - ведь «бесплатно работать не захочет ни один здравомыслящий человек».

Руководство Wildberries предусмотрело негативную реакцию своих сотрудников и ввело сегодня новые штрафы – 100 тысяч рублей для владельцев ПВЗ за распространение «недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации» и информации, «которая выражает неуважительное и негативное отношение» к компании, а также 100 тысяч рублей для пунктов-забастовщиков.

В Москве у главного офиса Wildberries собрались владельцы столичных пунктов выдачи заказов компании, недовольные условиями работы. В офис также пришла полиция. После этого представители маркет-плейса согласились провести онлайн-встречу с протестующими. На ней сотрудник Wildberries еще раз рассказал про изменение функционала и 100% штрафы за подмену товара.

Тем временем клиенты, которые не смогли получить свои посылки из-за забастовки, жалуются в полицию и прокуратуру.

Спустя день забастовки Генпрокуратура РФ поручила проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries. Проверку проведет прокуратура Московской области.

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