В Беларуси дилеры устроили охоту на негарантийные авто 15.03.2023, 10:44

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Солидную часть дохода любому дилеру приносит именно обслуживание автомобилей.

Если в былые времена загруженность ремзонам обеспечивали гарантийные машины, приезжающие на плановое ТО, то с падением объемов продаж их поток стал постепенно уменьшаться, как результат – началась настоящая охота на постгарантийные авто, владельцев которых дилеры привлекают к себе всеми доступными средствами, пишет abw.by.

Обеспечить загрузку

Почти у всех дилеров сегодня есть предложения для владельцев автомобилей с истекшим сроком гарантии. Среди них – скидки на ТО и запчасти, замену масла и фильтров, различные акции выходного дня и т.д.

Зачем это дилерам? До весны прошлого года большинство из них имело стабильные объемы продаж. Представим, что некое дилерское предприятие за год продавало тысячу автомобилей. За редким исключением все они затем в течение гарантийного срока – допустим, это стандартные три года – приезжали на плановые ТО. А ведь за то время, пока эти машины ездили на сервис, продавались другие в сопоставимых количествах. Они и приходили на смену тем, у которых заканчивалась гарантия. Так поддерживался постоянный поток клиентов, обеспечивающих загрузку ремзоны и персонала.

В 2022 году продажи новых авто резко сократились. Как следствие – началось вымывание машин, находящихся на дилерском обслуживании. На смену тысяче автомобилей, у которых заканчивается гарантия, приходит, условно, лишь 50 новых, у которых она начинается. Ведь все мы знаем, что после истечения срока гарантийных обязательств многие собственники машин решают обслуживаться на удобной для них СТО или у мастеров-«гаражников», потому что фирменный сервис стоит дороговато.

Да, некоторые клиенты продолжали и продолжают ездить на ТО в фирменный сервис и по истечении гарантии, но они уже не могут обеспечить те объемы заказов, к которым привыкли дилеры и которые требуются для нормального функционирования предприятия.

Чтобы удержать у себя владельцев постагарантийных авто, дилерские центры и прибегают к уже упомянутым скидкам и другим приемам. В итоге складывается ситуация win-win, в которой сервис получает необходимую загрузку и зарабатывает, автовладелец экономит свои деньги, а машина обслуживается по регламенту, предусмотренному изготовителем. Ведь ТО – это не только замена масла и фильтров, но и ряд других работ, предписанных автопроизводителем.

Конкуренция плотная

– Сегодня конкуренция на рынке сервиса достаточно плотная, – рассказывает Дмитрий Способ, руководитель отдела сервиса Volkswagen Belarus. – Поэтому каждый клиент на постгарантийной машине ценен и важен. Он платит деньги за услуги и получает сервис соответствующего уровня. Причем стоимость этого сервиса конкурентоспособная.

Основную массу клиентов, которые обслуживаются у нас по истечении гарантийного срока, составляют те, кто приобретал свои машины здесь новыми. Да, иногда дилерский сервис посещают владельцы недавно пригнанных из Европы авто. До момента продажи эти автомобили обслуживались там у дилера, их новые собственники хотят, чтобы машины продолжали получать регламентный сервис, предписанный производителем. Но таких мало, буквально 2-4 процента. Надо отметить, что среди постоянных клиентов есть и те, кто приезжает на T4 и Golf III.

Наиболее частый вид обслуживания постгарантийных машин – замена масла и масляного фильтра. Кроме того, для автомобилей после трехлетнего возраста предоставляются скидки на ТО. Чем старше машина – тем выше скидка. И подобные предложения сегодня есть у многих дилеров.

Нужно понимать, что техническое обслуживание – это больше, чем замена масла и фильтров. Хотя, по сути, на нечетных ТО именно эти процедуры вместе с диагностикой подвески и проводятся. А вот на четных объем работ зависит от пробега. Довольно масштабный сервис, включающий в себя проверку всего, чего только можно, а также замену свечей зажигания приходится на пробег 60 тысяч километров. Ну а наибольшее количество работ, включая замену комплекта ГРМ, производится на 120 тысячах. Далее большие ТО выполняются соответственно на пробегах 180, 240, 300 и 360 тысяч километров и т.д.

Есть масса работ, которые предписаны регламентом. Например, замена тормозной жидкости раз в два года. У автомобилей других марок она может меняться раз в три года. Не суть. Главное, что эффективность тормозной системы поддерживается на должном уровне. А ведь часто, как только автомобиль сходит с гарантии, тормозную жидкость в нем не меняют 10 лет. Или автомобили с люком: для них регламентом предписана чистка дренажных водостоков. И если ее не проводить, то рано или поздно может случиться потоп, тянущий за собой ремонт на тысячи долларов.

Кроме того, последнее время на рынке все чаще встречаются контрафактные запчасти под видом оригинальных. Мы с такими сталкивались уже неоднократно.

Вердикт

На рынке сервисного обслуживания складывается в какой-то степени выгодная для клиента ситуация. Действительно, сегодня многие дилерские центры предлагают «вкусные» условия для владельцев постгарантийных автомобилей. Вполне может быть, что обслуживаться на фирменном сервисе сейчас может оказаться не дороже, а с учетом всяческих накапливаемых скидок – еще и дешевле, чем на привычных СТО или в гаражах.

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