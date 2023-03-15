Новые санкции США оставили без турбин «Силу Сибири» и «Турецкий поток» 3 15.03.2023, 10:54

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Удар нанесен по ключевым экспортным газопроводам «Газпрома».

США запретили поставлять в Россию газовые турбины и запчасти к ним в рамках ужесточения экспортного контроля. Это может ударить по ключевым экспортным газопроводам «Газпрома»: «Силе Сибири» и «Турецкому потоку», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в топливно-энергетическом комплексе.

До последнего момента США и ЕС не вводили официального запрета на поставку в Россию газовых турбин, несмотря на уход из страны немецкой Siemens и американской Baker Hughes. В течение года в Россию осуществлялись точечные поставки запчастей и газовых турбин из США, тогда как поставки из ЕС полностью прекратились, говорят источники в машиностроительной отрасли.

Однако в феврале Бюро промышленности и безопасности США (BIS) усилило меры экспортного контроля в отношении поставок в РФ и Беларусь газовых турбин всех типоразмеров. В частности, к предметам роскоши (luxury goods) были отнесены турбины мощностью менее 5 МВт и стоимостью 5 тыс. долларов, а также мощностью более 5 МВт и стоимостью 750 долларов.

Теперь BIS будет отклонять запросы на экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США любому лицу, находящемуся в России, говорит партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева. В то же время для покупателей или перевозчиков из третьих стран в случае обхода ограничений будет риск попасть под вторичные санкции, добавляет эксперт.

Прекращение поставок критических узлов может создать сложности для производства и сервиса газоперекачивающих агрегатов «Ладога», которые «Газпром» использует на компрессорных станциях газопроводов «Бованенково — Ухта», «Сила Сибири» и на головной компрессорной станции «Турецкого потока» «Русская», а также на Амурском ГПЗ и СПГ-проекте «Сахалин-2». Агрегаты производятся по лицензии Baker Hughes и не были полностью локализованы, говорит источник.

В связи с новыми ограничениями российские компании активно ищут альтернативных поставщиков в Китае и Иране, а также скупают газовые турбины и запчасти к ним на вторичном рынке. Однако налаживание контактов с новыми поставщиками пока идет сложно, говорят собеседники «Коммерсанта».

У России отсутствуют собственные технологии производства газовых турбин. В январе ОДК «Ростеха» объявила о выпуске первой серийной турбины ГТД-110М, предыдущий образец которой развалился на испытаниях в конце 2017 года. В декабре 2022 года «Силмаш» Алексея Мордашова сообщила о завершении сборки и испытаний головной турбины ГТЭ-170. Завод сможет производить до восьми таких машин в год с 2025 года.

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