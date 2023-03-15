Куда поставить Wi-Fi роутер, чтобы домашний интернет стал быстрее 1 15.03.2023, 11:58

Стабильная работа роутера зависит от нескольких факторов.

Wi-Fi сети могут быть капризными, так как их стабильная работа зависит от многих факторов. На качество связи может влиять не только состояние линии до роутера или его технические характеристики, но и местоположение роутера внутри квартиры.

Существуют определенные места в квартире, где категорически нельзя ставить роутер, чтобы не портить интернет соединение. «Униан» собрал некоторые общие рекомендации по установке Wi-Fi роутера, которые могут помочь ускорить домашний интернет.

Места в доме, куда нельзя ставить Wi-Fi роутер:

- Вблизи микроволновой печи или других крупных бытовых приборов, которые могут испускать радиочастотные помехи.

- На солнце, рядом с батареей отопления или другими источниками тепла.

- Возле аквариумов: в своем чистом виде вода является изолятором, но в естественном состоянии она содержит растворенные соли и другие вещества, что делает ее частичным проводником.

- Непосредственно за металлическими объектами, такими как зеркала или холодильники, которые могут блокировать сигнал Wi-Fi.

- В подвале или на чердаке, где сигнал может быть ослаблен из-за бетонных стен или потолков.

Также не стоит забывать и о размещении антенн на маршрутизаторе. Если на вашем роутере их больше двух, не рекомендуется направлять их все в одном направлении. Разместите антенны в разных положениях, чтобы охватить более широкий диапазон соединения. Это поможет улучшить качество сигнала Wi-Fi и обеспечить более стабильное и надежное подключение к интернету.

Выбираем идеальное место для роутера

Wi-Fi роутеры лучше всего размещать в геометрическом центре квартиры (или дома) и желательно на большой высоте, чтобы избежать помех от других электрических устройств. Оптимальной высотой является 1,5-2 метра. Но чем выше – тем лучше.

Часто оптимальной точкой расположения является коридор – сигнал легко доходит до ближайших комнат, а между роутером и мобильным гаджетом обычно располагается не больше одной стены. Правда, есть одно «но» – роутер придется закреплять на стене, а это потребует определенных ухищрений.

В целом, при выборе оптимального для вас места для установки роутера учитывайте его доступность для всех комнат или большинства из них, а также количество стен, которые могут снизить качество сигнала.

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