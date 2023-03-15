Лукашисты начали призыв военнообязанных в Минске 3 15.03.2023, 12:38

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Стало известно, куда отправляют первых резервистов.

В Минске начался плановый призыв военнообязанных на «сборы». Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе Минобороны.

Военнообязанные, которых призвали на сборы. 15 марта

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся для «восстановления и совершенствования практических навыков по военно-учетным специальностям».

— На сегодняшний момент выполнен ряд мероприятий. Мы готовы к отправке военнообязанных в 7‑й инженерный полк и 120‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, — сказал военный комиссар Октябрьского района полковник Евгений Брацков.

Он отметил, что мероприятия спланированы до 35 суток. По истечению данного срока, граждане вернутся в военный комиссариат и получают подтверждающие документы, которые будут предоставлять по месту требования.

Как сообщал сайт Charter97.org, 10 марта Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

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