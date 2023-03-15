ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом 7 15.03.2023, 13:41

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архивное фото

Момент точного попадания по самолету попал на камеру.

Украинские военные 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» уничтожили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом Донецкой области, который летел на штурм позиций ВСУ.

Видео меткого выстрела опубликовали в Сети. Информацию подтвердил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Минус Сушка врага под Бахмутом. 93 бригада», — коротко написал он.

Момент попадания попал на камеру. Судя по видео, пилот катапультировался, а вот российской технике не так повезло.

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