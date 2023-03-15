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В России заявили о минировании нефтепровода «Дружба» рядом с белорусской границей

  • 15.03.2023, 13:59
В России заявили о минировании нефтепровода «Дружба» рядом с белорусской границей

Взрывные устройства были обнаружены на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков».

Российский оператор нефтепровода «Дружба» заявил минировании магистрали в Брянской области недалеко от границы с Беларусью. Взрывные устройства были обнаружены на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». Об этом сообщил представитель компании Игорь Демин.

«Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно аналогичное двум предыдущим», — приводит его слова ТАСС.

Демин добавил, что в этом году данная станция не перекачивала нефть, а ее резервуарный парк оставался пустым.

В начале марта сообщалось, что некие беспилотники атаковали подстанцию нефтепровода в Белгородской области. В феврале «Транснефть» заявляла о попытки обстрела той же НПС «Новозыбково» в Брянской области.

В ноябре прошлого года после очередного российского ракетного обстрела Украина приостанавливала прокачку нефти по своему участку трубопровода. Тогда ракета попала в трансформаторную подстанцию возле украинско-белорусской границы. Она обеспечивала энергоснабжение насосной станции «Дружбы».

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