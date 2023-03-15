Украинский летчик: Российским истребителям явно поставили цель уничтожить американский дрон 15.03.2023, 14:02

иллюстративное фото theaviationist.com

Налицо злой умысел.

Вчера, 14 марта, российский истребитель Су-27 протаранил американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Сайт Charter97.org попросил полковника запаса Вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана прокомментировать столкновение:

— Однозначно, что это была спланированная акция, злой умысел. Россияне получили команду на перехват беспилотника прекрасно понимая, что он там уже несколько десятков лет летает по одному и тому же маршруту.

MQ-9 Reaper — беспилотник, который может нести боевое снаряжение более полутора тонн, но это разведчик без ракет. Этот дрон просто контролирует воздушное и морское пространство. Рядом страны-члены НАТО — Румыния и Болгария. Беспилотники их прикрывают, просматривают. Все по стандартному маршруту.

— Почему россияне именно протаранили беспилотник, а не поразили?

— Им точно был поставлен приказ уничтожить дрон каким-то методом непрямого поражения оружием, что выглядело бы как нападение. Они же выполнили несколько маневров, пытаясь его сбить с курса. Перед ним выскакивали, включали форсаж, пытались просто сбросить в штопор. Не получилось.

Тогда на него слили топливо. У Су-27 больше девяти тонн керосина и есть такой механизм сброса части топлива. Также не получилось. Хотя попасть в облако керосина для любого летательного аппарата — не совсем хороший момент. Двигатель загорается при попадании в него керосина. Там двигатель-воздухозаборник сверху. В общем, пытались и так его угробить — не получилось.

Потом, скорее всего, механически просто сзади подошли и зацепили пилоном самолета, повредили винт и дальше беспилотник лететь не смог. Вероятно, он был подорван дистанционно, чтобы не достаться врагу. У него должен быть режим самоподрыва — до 50 кг взрывчатки внутри для таких случаев.

Подчеркну, что это однозначно злой умысле, команда по уничтожению. Инцидент за рамками. Это боевое поражение.

Посмотрим, как к этому отнесутся США и страны НАТО. Это уже их прерогатива принимать решения.

— Какие повреждения мог получить российский Су-27 при проведении этой операции?

— Именно в том месте, которым он зацепил беспилотник, у него точно будут повреждения. Повторюсь, что это, скорее всего, пилон. Это такая соединительная часть с полукрылом ракеты. Он торчит из полукрыла вниз и некоторые балки, которые могут быть просто повреждены, меняют и, в принципе, самолет повреждений как таковых не получает. Получается, что самолет сел, сняли балку, поставили новую и он дальше полетел как ничего и не бывало.

Есть некоторые самолеты, где трубки-приемники воздушного давления торчат вперед, то ими можно зацепить. Их тоже потом быстро меняют.

В общем, есть чем у самолета вырубить неманеврирующую воздушную цель. Скорее всего, что так и было произведено.

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