Расстрел ОМОНа и гранаты на пьяных посиделках: как война приходит в российские города 2 15.03.2023, 14:08

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Самые громкие инциденты за последнее время.

Война в Украине привела к тому, что в России конфликты и бытовые ссоры все чаще решаются с помощью оружия. Зачастую не выдерживают нерву у мобилизованных.

Сайт Charter97.org собрал последние инциденты, связанные со стрельбой в российских городах.

В Курской области РФ в одном из населенных пунктов на границе с Украиной «мобик» расстрелял своего сослуживца.

Труп мобилизованного нашли 28 февраля на автобусной остановке в одном из сел Рыльского района. Им оказался 30-летний Иван А. из села Бегичево в Нижегородской области.

«Военный саперный полк погиб от выстрела в голову из автомата Калашникова, скончался на месте. До войны он занимался музыкой, исполнял рэп и выпускал треки под псевдонимом Kent Konga. Недавно стильные фотографии в профиле Ивана сменились на военные», — говорится в сообщении.

Как выяснилось потом, «мобика» расстрелял его сослуживец — 36-летний мобилизованный из Нижнего Новгорода Андрей Ф.

Самым громким случаем стрельбы в российских городах за последнее время стал расстрел ОМОНовца в Санкт-Петербурге.

Журналисты рассказали, что нападающим оказался капитан третьего ранга российского военно-морского флота в отставке, окончивший Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище и 20 лет прослуживший на флоте.

Перед нападением мужчина взял с собой из дома два помповых ружья, патроны, несколько коктейлей Молотова. Когда один из «омоновцев» хотел задержать мужчину, тот достал обрез и неоднократно выстрелил картечью в живот работника ОМОНа. Его сразу же задержали, а раненого госпитализировали.

Зачастую мобилизованные вымещают агрессию тех, кто напрямую причастен к их отправке на войну — работникам военкомата.

Так «мобик» пришел в военкомат в подмосковном Домодедово с гранатой «Ф-1» и угрожал взорвать здание. Солдату было 38 лет и он якобы совершил побег из воинской части. Он приехал пьяный на такси и «беспрепятственно» вошел в военкомат, принявшись выкрикивать угрозы.

Оружие становится и последним аргументом в бытовых ссорах. Так 26 февраля в многоэтажном доме Краснодара 34-летний Кирилл П., недавно вернувшийся из зоны боевых действий в Донецкой области, устроил попойку в квартире собутыльницы. Вместе с ним за столом была не только женщина, но еще несколько знакомых, которые пришли на «вечеринку» с детьми.

«Мобик» напился и достал привезенную с Донбасса гранату РГД-5, которая через какое-то время сдетонировала.

Оккупант получил осколочные ранения. Во время обысков в квартире нашли еще одну гранату, ее обезвредили саперы.

Telegram-канал «Досье шпиона» пишет еще об одном инциденте с гранатой и пьяным российским военным. На этот раз нетрезвый мобилизованный, Николай Смолов, ефрейтор одного из мотострелковых полков 6-й общевойсковой армии (в/ч 31807, Ленинградская область) решил «повеселиться» и бросил гранату Ф-1 в ноги сослуживцу сержанту Алексею Сергееву.

Пострадавший получил многочисленные тяжелые увечья.

Во время допроса Смолов заявил, что во всем отдавал себе отчет, но не сожалеет о поступке. Более того, он угрожал расправой своим сослуживцам и, чтобы не бросать слова не ветер, выхватил нож и набросился на рядового Алексея Лаврова.

В итоге Смолова «разоружили» и заперли в подвале до выяснения обстоятельств.

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