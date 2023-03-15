Турция готова пропустить войска США через Босфор после инцидента в Черном море

Турция готова пропустить войска США через Босфор после инцидента в Черном море12
- 15.03.2023, 14:30
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Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
Турция обсуждает возможность «открыть» Босфор для военных США, чтобы забрать дрон MQ-9 Reaper, сбитый российской авиацией.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Bloomberg.
Он отметил, что Турция следит за ситуацией, а также поддерживает диалог.
«Как вам известно, такой инцидент произошел вчера... Мы внимательно следим за событием. У нас есть разные контакты», - сказал министр.
Акар подчеркнул, что Турция выступает за «умное разрешение» инцидента.
Напомним, вчера стало известно, что российский истребитель Су-27 сбил американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.