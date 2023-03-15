Дрон-камикадзе Falcon расправился с башней наблюдения РФ «Муром-М» на дамбе Каховской ГЭС 1 15.03.2023, 14:38

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Филигранная работа украинских операторов БПЛА попала на видео.

С помощью дрона-камикадзе Falcon Avanger ВСУ спокойно атаковали российскую башню наблюдения «Муром-М» на дамбе Каховской ГЭС и «ослепили врага».

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео, снятое от первого лица операторами беспилотника.

Высококлассную работу показали бойцы подразделения «Стугна».

«Муром-М» оборудован видеокамерой и тепловизором. Ресурс комплекса позволяет врагу вести круглосуточное наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км. Тепловизор дает возможность увидеть человека на 4 км, автомобиль на 8 км.

«Оккупанты размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта, что затрудняет проведение Силам безопасности и обороны Украины необходимых действий по деоккупации наших территорий. Наша задача - навсегда вывести из строя «Муромов» и все подобные комплексы наблюдения, чтобы ослепить врага», - отмечается в сообщении подразделения в Facebook.

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