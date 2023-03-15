закрыть
15 марта 2023, среда, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дрон-камикадзе Falcon расправился с башней наблюдения РФ «Муром-М» на дамбе Каховской ГЭС

1
  • 15.03.2023, 14:38
  • 3,016
Дрон-камикадзе Falcon расправился с башней наблюдения РФ «Муром-М» на дамбе Каховской ГЭС

Филигранная работа украинских операторов БПЛА попала на видео.

С помощью дрона-камикадзе Falcon Avanger ВСУ спокойно атаковали российскую башню наблюдения «Муром-М» на дамбе Каховской ГЭС и «ослепили врага».

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео, снятое от первого лица операторами беспилотника.

Высококлассную работу показали бойцы подразделения «Стугна».

«Муром-М» оборудован видеокамерой и тепловизором. Ресурс комплекса позволяет врагу вести круглосуточное наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км. Тепловизор дает возможность увидеть человека на 4 км, автомобиль на 8 км.

«Оккупанты размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта, что затрудняет проведение Силам безопасности и обороны Украины необходимых действий по деоккупации наших территорий. Наша задача - навсегда вывести из строя «Муромов» и все подобные комплексы наблюдения, чтобы ослепить врага», - отмечается в сообщении подразделения в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар
О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип