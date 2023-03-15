Политзаключенную Ольгу Ялцевич держали в подвале 50 суток 2 15.03.2023, 14:45

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Женщина помогала репрессированным за участие в протестах.

Политзаключенную юристку из Докшиц Ольгу Елцевич осудили на 2 года лишения свободы по ст. 342 ч. 2 УК («финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Ее обвиняли в том, что в 2020 году в сотрудничестве с «иностранными фондами» женщина помогала оплачивать штрафы и адвокатов людям, которых наказали за участие в протестах.

Бывшая политзаключенная рассказала проекту «Палітвязынка» о давлении на Ольгу в СИЗО:

«В брестском СИЗО Оля несколько раз держала голодовку в знак протеста против тяжелых условий. Из-за этого ее сажали в карцер. А потом вообще в подвальное помещение посадили. Оно выглядело как камера, но фактически — подвал. Оля провела в нем около 50 суток. Условия там ужасные: только холодная вода, очень влажно. Там даже печенье или вафли невозможно было есть, так как все продукты сразу же становились влажными. Из-за этого у Оли очень ухудшилось здоровье. Сейчас она в гомельской колонии и держится. Я была поражена стойкостью Оли».

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