Европарламент призвал суд в Гааге начать процесс над Лукашенко 8 15.03.2023, 14:48

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Принята резолюция.

15 марта на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о «Продолжающихся репрессиях в Беларуси», сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Депутаты Европейского парламента выступили с осуждением многочисленных нарушений прав человека в Беларуси, продолжающихся репрессий, принятия новых репрессивных законов.

Отдельно упоминается случай политической заключенной, активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк: ужесточение режима содержания, произвольное продление срока заключения, нарушение права на переписку, лишение свиданий с родственниками.

В центре внимания парламентариев — приговоры, вынесенные журналисту Анджею Почобуту, а также лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому и его коллегам по правозащитному центру «Вясна». Европарламент призывает к их немедленному освобождению со снятием всех обвинений и выплатой компенсации.

Европарламент решительно осуждает «вовлеченность Беларуси в необоснованную неспровоцированную российскую агрессивную войну против Украины», «выражает свою поддержку белорусским добровольцам и партизанам, борющимся за независимость Беларуси и помогающим Украине», «признает, что режим Лукашенко является пособником государственного спонсирования терроризма и пособником государства, применяющего террористические средства».

Депутаты Европейского парламента «с обеспокоенностью отмечают продолжающуюся так называемую интеграцию России и Беларуси в ряде сфер, что равнозначна оккупации, и, в частности, нарастающую милитаризацию Беларуси».

Европарламент призывает усилить и расширить санкции против физических и юридических лиц, причастных к репрессиям, принять меры по предотвращению обхода санкций ЕС в отношении России (ввести против режима Лукашенко те же ограничительные меры, что и против России), а также наложить санкции на экспорт калийных удобрений.

Парламентарии призывают государства-члены ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные иски против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, которые несут ответственность или причастны к систематическому насилию и репрессиям и преступлениям против человечности».

Евродепутаты призывают Международный уголовный суд «возбудить досудебное производство в отношении белорусского режима по делам о преступлениях против человечности».

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