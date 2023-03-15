Названы лучшие спортивные и комфортные седаны этого года 3 15.03.2023, 16:08

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Нет необходимости выбирать между скоростью и удобством.

В наши дни многие седаны стирают грань между комфортом и производительностью. Современные спортседаны предлагают бодрящие поездки, которые позволяют им сравниться с самыми быстрыми спорткарами. Несмотря на то, что седаны чуть менее популярны, чем постоянно растущий класс кроссоверов и внедорожников, они никогда не были столь высокопроизводительными, как сегодня. Продуманная настройка подвески, усовершенствованные технологии и передовые системы управления позволяют современным седанам ехать так же быстро, как традиционные спортивные автомобили, не жертвуя при этом комфортом. В этой подборке собраны самые быстрые и актуальные на 2023 год спортивные автомобили в кузове седан, пишет Quto.

Audi RS7

Audi RS7 2023 года сочетает в себе производительность и роскошь, он оснащён передовыми технологиями и высококлассным комфортом премиального уровня. Под капотом среднеразмерного высокопроизводительного седана установлен двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 591 л.с. Мощность передаётся на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Разгон до 97 км/ч составляет 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 306 км/ч.

BMW M5 Competition

Этот автомобиль создавался для максимального комфорта и производительности. BMW M5 Competition — это быстрый и мощный седан, который способен разогнаться до 97 км/ч всего за 3,1 секунды и развить впечатляющую максимальную скорость в 306 км/ч. Под капотом установлен 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт 617 «лошадей».

BMW M8 Competition Gran Coupe

Немецкие автомобили часто лидируют среди комфортных и производительных моделей, поэтому не стоит удивляться, что они доминируют в подобных списках. BMW M8 Gran Coupe 2023 модельного года обладает огромной мощностью и точным управлением на дороге благодаря 617-сильному 4,4-литровому V8 с двойным турбонаддувом в стандартной комплектации. Но многие покупатели готовы раскошелиться на дополнительный пакет M Driver's, который помогает обеспечить превосходную отзывчивость на всех скоростях, поднимая электронный ограничитель скорости с 241 км/ до до 306 км/ч. С доппакетом автомобиль разгоняется до 97 км/ч за 2,7 секунды и преодолевает четверть мили (402 м) за 10,8 секунды.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Quadrifoglio — самый мощный седан, созданный компанией Alfa Romeo, и модель 2023 года более чем соответствует этим характеристикам. Автомобиль обеспечивает потрясающую производительность благодаря 2,9-литровому твин-турбо двигателю V6, который выдает 505 л.с. Максимальная скорость итальянского спортседана составляет 307 км/ч, а разгон от 0 до 97 км/ч занимает 3,8 секунды.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Первый подключаемый гибрид от AMG предлагает скорость, которую можно сравнить с суперкаром. Автомобиль разгоняется до 97 км/ч за 2,9 с, а от 0 до нуля до 200 км/ч — менее чем за 10 секунд. Максимальная скорость ограничена 315 км/ч. Версия E Performance оснащена подключаемой гибридной силовой установкой, состоящей из 630-сильного твин-турбо 4,0-литрового V8, синхронного двигателя переменного тока с постоянными магнитами и аккумуляторной батареи емкостью 4,8 кВт-ч. Эта установка производит 831 л.с.

Porsche Panamera Turbo S

Ни один список быстрых спортивных седанов не был бы полным без упоминания Porsche Panamera Turbo S. Под его капотом скрывается мощный 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 620 лошадиных сил. Силовой агрегат разгоняет Turbo S до 97 км/ч за 2,8 секунды и развивает максимальную скорость 315 км/ч. Автомобиль также преодолевает четверть мили (402 м) за 10,9 секунды и разгоняется до 161 км/ч всего за 7,2 секунды.

Cadillac CT5-V Blackwing

Blackwing обладает огромными возможностями. Вооруженный 6,2-литровым V8 с наддувом, VVT и системой активного управления подачей топлива, CT5-V Blackwing 2023 года выдает впечатляющие 668 лошадиных сил, что делает его самым мощным Cadillac в истории. Его чудовищная мощность — не единственный интересный аспект этого изысканного седана. Быстрый разгон до 97 км/ч составляет всего 3,6 секунды. CT5-V Blackwing преодолевает четверть мили (402 м) за 11,6 секунды и развивает максимальную скорость более 322 км/ч.

Maserati Ghibli Trofeo

Ghibli Trofeo — самый быстрый седан Maserati, а это о многом говорит, учитывая прославленную репутацию бренда. Оснащенный 580-сильным 3,8-литровым V8 с двойным турбонаддувом, этот автомобиль разгоняется до 97 км/ч за 3,7 секунды и развивает максимальную скорость 327 км/ч. Список стандартного оборудования тоже впечатляет: красные тормозные суппорты, 21-дюймовые колеса, отделка салона углеволокном и вентилируемые передние сиденья.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody

Инженеры Dodge не пожалели усилий, чтобы гарантировать покупателям соотношение цены и качества. Чего только стоит привилегия использовать все возможности этого автомобиля на скоростях, которые обычно немыслимы для седана. Мощность поступает от 6,2-литрового V8 с наддувом, который развивает 797 «лошадей». Знаменитый двигатель Hellcat позволяет Redeye разгоняться до 97 км/ч за 3,5 секунды и проезжать 402 м за 11,5 с при скорости 203 км/ч. Максимальная скорость Dodge Charger Hellcat Redeye 2023 года составляет 327 км/ч.

Bentley Flying Spur Speed

Flying Spur Speed был разработан, чтобы показать уникальное сочетание производительности и премиального комфорта. Силовой агрегат W12 объёмом 6,0 л развивает 626 л.с. Потрясающий двигатель разгоняет Flying Spur Speed до 97 км/ч за 3,7 секунды и развивает максимальную скорость 333 км/ч, что по любым меркам очень быстро.

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