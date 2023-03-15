В Крыму россияне заставляют школьниц собирать автоматы 2 15.03.2023, 17:37

Видеофакт.

В Сети опубликовано видео из одной из школ во временно оккупированном Крыму, на котором детей заставляют разбирать и собирать автоматы Калашникова и выполнять другие упражнения по военной подготовке.

На опубликованных кадрах и мальчики, и девочки разбирают автоматы под наблюдением «педагогов» и бойцов российской оккупационной армии.

«Единоборствами, строевой подготовкой занимаются более 60 человек, включая воспитанников детского сада и школьников», — заявил спикер так называемого «парламента» оккупированного Крыма.

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