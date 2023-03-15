Культовый мультсериал «Футурама» перезапустят 15.03.2023, 18:04

Когда появятся новые серии?

Cтриминговый сервис Hulu перезапускает «Футураму». Новые эпизоды выйдут уже в этом году.

«Футурама» – комедийный анимационный научно-фантастический сериал, впервые вышедший в эфир еще в конце 1990-х. Последний раз новые серии появлялись в 2013 году, после перерыва в 2003-2008 годах. Но он возвращается.

Liga.Tech кратко напоминает, о чем этом сериал и рассказывает, что известно о перезагрузке – от даты выхода до актерского состава.

О чем сериал

Для тех, кто забыл или еще не смотрел этот культовый проект, напоминаем предысторию. В канун Нового 1999 года доставщика пиццы по имени Фрай замораживают в криогенном режиме и размораживают через тысячу лет. За это время земляне познакомились с пришельцами и свободно путешествуют по космосу. В будущем другом Фрая становится робот по имени Бендер, вместе они работают на межпланетную службу доставки Planet Express.

Настроение сериала – это куча межгалактических махинаций и космических проделок. Критики и зрители называют его одним из самых лучших научно-фантастических шоу всех времен, которое всегда заставляет нас смеяться (а иногда плакать).

Когда он выйдет в эфир

Главный вопрос, на который все хотят получить ответ после объявления о перезагрузке, – когда новый сезон выйдет в эфир? Хорошая новость состоит в том, что нам не придется ждать до 2999 года. Однако официальной даты выхода новых серий пока не было.

Хотя уже есть временные рамки. Актриса Лорен Том, озвучивающая персонажа Эми, подтвердила в твиттере, что новые эпизоды должны выйти этим летом. Так что поклонникам «Футурамы» и тем, кто терпеливо ожидает ее возвращения, придется подождать еще несколько месяцев.

Актерский состав

Оригинальный актерский состав вернется для перезапуска шоу. Это означает, что Билли Вест озвучит Фрая, профессора Фарнсворта и доктора Зойдберга. Кэти Сигал озвучит Лилу, а Тресс Макнейл озвучит маму Лилы, Линду и Нердботу. Фил ЛаМарр озвучит Гермеса, Лорен Том озвучит Эми, а Морис ЛаМарш озвучит Калькулона, Кифа и Морбо.

Главной новостью о подтвержденном актерском составе является то, что Джон Ди Маджио вернется как голос Бендера. Сначала Ди Маджио не был анонсирован среди вернувшихся участников актерского состава, что вызвало ажиотаж среди поклонников в интернете. Однако проблемы были устранены в течение нескольких недель. Актер озвучивания вернется, чтобы повторить свою роль вместе с другими оригинальными актерами.

Корабль Planet Express, один из самых крутых кораблей научной фантастики, тоже вернется. Поклонники надеются, что Lego наконец-то сделает набор Planet Express, о котором они давно мечтают, реальностью.

Кто будет снимать проект

К работе над сериалом также вернутся создатели оригинального шоу Мэтт Гронинг и Дэвид Коэн в качестве режиссеров, что понравится любителям проекта. Ведь это имеет решающее значение для подлинности шоу и того, что оно должно оправдать ожидания.

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