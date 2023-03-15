ВСУ уничтожили колонну РСЗО и командный пункт россиян 15.03.2023, 18:20

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Видеофакт.

Бойцы отдельной сороковой артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины имени великого князя Витовта уничтожили несколько российскиех реактивных систем залпового огня РСЗО Б-27 «Ураган», их транспортно-загрузочные машины, топливозаправщики, командный пункт и радиолокационную станцию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко, чьи операторы беспилотных летательных аппаратов нашли цели и скорректировали огонь по ним.

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