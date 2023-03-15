Что известно о экс-замминистре информации, которого могли задержать из-за Мачулищ 2 15.03.2023, 18:46

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Дмитрий Шедко

Тревогу спустя несколько дней забили его знакомые.

Белорусские и российские СМИ облетела новость об исчезновении Дмитрий Шедко, помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича.

Тревогу спустя несколько дней забили его знакомые. Позже правозащитники сообщили, что чиновник мог быть задержан. По их данным, он «лично знал некоторых людей, которые были задержаны по делу о диверсии в Мачулищах».

UDF рассказывает об интересных фактах из биографии Дмитрия Шедко.

Работал в ЦК БПСМ

Дмитрий Шедко родился в 1979 году в Минске, окончил БГУИР и Академию управления. Некоторое время он работал в ЦК БПСМ. Напомним, что «Белорусский патриотический союз молодежи» был создан в 1997 году и стал предшественником известному ныне БРСМ. Который возник после реорганизации в 2002-м.

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Был главредом провластного журнала «Планета»

Общественно-политическое издание возникло в 2000 году на деньги Белтрансгаза. В нем публикуются «самые смелые версии и оценки происходящего в мире». Одно время по госТВ шла активная реклама журнала с призывом подписаться на него.

Шедко в качестве аналитика давал комментарии другим СМИ, например «Коммерсанту», занимая провластную позицию. Так, накануне президентских выборов 2010 года он говорил, что набирает обороты тенденция по маргинализации белорусской оппозиции.

8 лет работал заместителем министра информации

В 2011-м Лукашенко согласился с назначением Шедко заместителем министра информации, а в 2014-м – с повышением его до перв ого зама.

В министерстве молодой чиновник курировал работу «Белтелекома» и помогал в продвижении принятия декрета «О развитии цифровой экономики», который в 2017 году стал настоящим событием.

Шедко заявлял, что этот документ заметно упрощает условия работы и развития для IT-компаний, а также вводит в правовое поле множество современных явлений — от smart-контрактов до криптовалют. Замминистра отмечал, что не знает подобных документов в мире.

Некоторое время Шедко также входил в наблюдательный совет ПВТ.

Слухи о задержании и отставка по собственному желанию

В 2019-м на фоне ареста за коррупцию гендиректора «Белтелекома» появились слухи, что из-за этого дела задержали и Шедко. Но КГБ оперативно опроверг эту информацию: «Уголовное дело не может возникнуть без задержания. Нет задержания — нет уголовного дела».

Вскоре Шедко сделал редкий поступок для чиновника – ушел в отставку по собственному желанию.

«Не до пенсии же работать на одном месте», — заявил бывший заместитель министра, добавив, что собирается жить и работать в Беларуси и у него «есть новые интересные предложения».

Занимался токенами

Через несколько месяцев выяснилось, на какую работу ушел Шедко. Декрет «О развитии цифровой экономики» дал возможность Банку БелВЭБ запустить инвестиционную платформу Finstore, управляющим директором которой стал бывший чиновник. Платформа-резидент ПВТ предлагала покупать токены (цифровые знаки) белорусских предприятий.

«Инструмент рассчитан на людей со сбережениями, заинтересованными, чтобы ими разумно управлять. Как правило, эти средства вложены в какой-то инструмент (депозит, ценные бумаги). Чтобы принять альтернативное решение им требуется время. Время чтобы изучить финансовую отчетность и осознанно сделать выбор», – говорил Шедко.

В 2021-м он заявил, что цель платформы – выйти на оборот токенов в объеме $100 млн.

Но, по всей видимости, дело не пошло, раз Шедко очутился затем в Москве в качестве помощника Михаила Мясниковича.

Во время протестов призвал молиться за Беларусь

Соцсети Шедко не позволяют сделать вывод, какую позицию он занимал при известных событиях 2020 года и последующего времени в Беларуси. Но 14 августа 2020-го он оставил запись на своей странице: «Маліцеся за Беларусь».

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