Белорусы продолжают беднеть 1 15.03.2023, 19:02

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Это фиксирует даже Белстат.

Белорусы продолжают беднеть. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе упали на 0,9% к 2021-му. Об этом сообщает Белстат. Падение этого показателя наблюдается на фоне двухзначной годовой инфляции.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которому определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные к уровню инфляции, пишет «Зеркало».

Для сравнения: в январе 2022 года реальные доходы населения выросли на 0,5% к аналогичному периоду 2021-го.

При этом в целом по итогам прошлого года падение было на уровне 3,6% к 2021-му. То есть наметилось снижение темпов снижения этого показателя, что можно отнести к условно позитивному моменту.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе этого года занимала 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,8%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,2%.

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