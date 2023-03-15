Налоговая взялась за белорусских блогеров 15.03.2023, 19:16

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Требует заплатить налоги.

В Министерстве по налогам и сборам напомнили белорусским блогерам о необходимости уплаты налогов.

В МНС подчеркнули, что налоги с полученной прибыли на различных платформах обязаны платить все белорусы, которые смогли монетизировать свои соцсети. Речь идет о доходах, которые блогеры получают, размещая рекламу, получая донаты или продавая услуги через свой блог.

Ставка налога для блогеров в Беларуси составляет 13%. Сумма налога начисляется на основании налоговой декларации, которую белорусские блогеры обязаны подать, как и другие физлица, не позднее 31 марта 2023 года.

- Уплатить подоходный налог нужно до 1 июня 2023 года, - подчеркнули в налоговой.

Кроме того, в МНС пояснили, что блогеры, которые осуществляют рекламу на регулярной основе, могут быть признаны предпринимателями. В этом случае их деятельность будет подлежать другому режиму налогооблажения.

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