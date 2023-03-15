Китай ищет способы повысить рождаемость 6 15.03.2023, 20:32

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Власти страны обеспокоены сокращением и старением населения.

Обеспокоенные сокращением населения, политические советники правительства Китая разработали более 20 рекомендаций по повышению уровня рождаемости. Однако, по словам экспертов, лучшее, что они могут сделать, это лишь замедлить темпы сокращения населения. Об этом пишет Reuters.

Китай загнал себя в демографическую яму в значительной степени из-за проводимой с 1980 по 2015 год «политики одного ребенка». В 2021 году власти изменили ограничения до троих детей, но даже во время пребывания дома в пандемию COVID-19 пары не желали рожать детей.

Молодые люди в Китае называют высокие расходы на уход за детьми и их образование, низкие доходы, слабую систему социальной защиты и гендерное неравенство как сдерживающие факторы.

Предложения по повышению рождаемости, сделанные на ежегодном заседании Народного политического консультативного совета Китая в этом месяце, варьируются от субсидий для семей, воспитывающих первого ребенка, а не только второго и третьего ребенка, до расширения бесплатного государственного образования и улучшения доступа к лечению бесплодия.

Эксперты восприняли большое количество предложений как положительный признак того, что Китай безотлагательно реагирует на старение населения и ухудшение демографической ситуации после того, как в прошлом году население страны сократилось впервые за последние шесть десятилетий.

«Вы не можете изменить тенденцию к сокращению. Но без политики поощрения рождаемость снизится еще больше», – сказал старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии Сюйцзянь Пэнг.

Предложение представителя Народного политического консультативного совета Китая Цзян Шэннань о том, чтобы молодые люди работали всего восемь часов в день, чтобы у них было время «влюбиться, жениться и родить детей», имело решающее значение для обеспечения того, чтобы женщины не были перегружены работой, считает Пэнг.

Поощрение рождения первого ребенка могло бы стимулировать пары иметь по крайней мере одного ребенка, считает аналитик. Сейчас многие провинции предоставляют поддержку только семьям, имеющим второго и третьего ребенка.

Чтобы помочь снизить давление на молодые семьи, Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала проект правил, которые позволят квалифицированным лицам организовывать дневной уход за максимум пятью детьми младше трех лет.

Уровень рождаемости в Китае в прошлом году упал до 6,77 рождений на тысячу человек из 7,52 в 2021 году, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Демографы предупреждают, что Китай «постареет» раньше, чем разбогатеет, поскольку его рабочая сила сокращается, а имеющие долги местные органы власти тратят больше средств на свое пожилое население.

Эксперты также высоко оценили предложение отменить все меры по планированию семьи, включая ограничения на троих детей и требование к женщинам состоять в законном браке для регистрации своих детей.

Доцент Лондонской школы экономики Арьян Генка считает, что финансовых стимулов недостаточно, и политика, направленная на гендерное равенство и расширение прав женщин на трудоустройство, скорее всего, будет иметь большее влияние.

Предложения Народного политического консультативного совета Китая, такие как оплачиваемый правительством, а не работодателем, декретный отпуск, помогут уменьшить дискриминацию в отношении женщин, а увеличение отпуска по уходу за ребенком устраняет барьер для родителей, что мешает им брать на себя больше родительских обязанностей, говорят эксперты.

Демограф И Фусянь скептически относится к тому, что любые меры сами по себе будут иметь значительное влияние, говоря, что Китаю нужна «парадигмальная революция всей экономики, общества, политики и дипломатии, чтобы повысить рождаемость».

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