В Витебске парню, который в подъезде сказал «Слава Украине», дали 15 суток 15.03.2023, 21:09

Так он отреагировал на российский флаг на дверях чужой квартиры.

Жителя Витебска арестовали за лозунги «Слава Украине» в подъезде дома. Так он отреагировал на российский флаг на дверях чужой квартиры, пишет правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, в феврале в Витебске по жалобе «неравнодушного гражданина» задержали местного жителя.

На него составили протокол за то, что он в подъезде дома «провел пикетирование, выражая общественно-политические и личные интересы».

На суде мужчина вину не признал и подтвердил, что во время беседы с неизвестным человеком, который живет в квартире, на входной двери которой было размещено изображение флага России, цитировал лозунги, используемые украинцами во время войны. Парень заявил, что высказывал их, потому что он против войны.

Суд назначил 15 суток ареста.

Напомним, за год с начала вторжения России в Украину, по данным правозащитников, были задержаны по меньшей мере 1575 белорусов. Из них 56 человек были осуждены по уголовным делам на срок от 1 года до 23 лет.

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