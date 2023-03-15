В Литве предлагают лишить граждан РФ возможности покупать недвижимость 2 15.03.2023, 21:16

1,222

В 2022 году россияне приобрели в Литве 699 объектов недвижимости.

В парламенте Литвы предлагают лишить граждан РФ или принадлежащим им компаниям покупать недвижимость в стране.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы комитета парламента Литвы Лауринаса Кащюнаса, которое приводит 15min.

«Рост сделок по приобретению недвижимости россиянами или юридическими лицами, которые они учредили, впоследствии может обернуться рисками для национальной безопасности», - говорится в заявлении.

По его данным, в 2022 году россияне приобрели в Литве 699 объектов недвижимости. Парламентский комитет в проект закона о санкциях включил также статью о том, что информация о литовских предприятиях, работающих с партнерами в РФ и Беларуси, должна быть публичной.

«Такая публичность должна заставить свернуть эти коммерческие связи, способствующие жизнеспособности режимов, что не согласуется с национальными интересами Литвы», - добавили в парламенте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».