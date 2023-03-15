ЧВК «Вагнер» отправил лукашистам кувалду

ЧВК «Вагнер» отправил лукашистам кувалду5
- 15.03.2023, 21:20
- 6,762
Лукашисты приняли ее за «экспонат».
В музее ВДВ при Речицкой районной гимназии появился новый «экспонат» — кувалда ЧВК «Вагнер». «Подарок» принес местный пророссийский активист Владимир Габров и «один из основателей компании».
Об этом сам Габров похвастался в своем блоге в ВК.
«Вот на нашем уникальном экспонате один из основателей компании любезно согласился оставить автограф», — комментирует во время съемки процесса Габров.
Как известно, таким инструментом участники преступной группировки ЧВК «Вагнер» казнят «предателей» в своих кругах.