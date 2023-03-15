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ЧВК «Вагнер» отправил лукашистам кувалду

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  • 15.03.2023, 21:20
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ЧВК «Вагнер» отправил лукашистам кувалду

Лукашисты приняли ее за «экспонат».

В музее ВДВ при Речицкой районной гимназии появился новый «экспонат» — кувалда ЧВК «Вагнер». «Подарок» принес местный пророссийский активист Владимир Габров и «один из основателей компании».

Об этом сам Габров похвастался в своем блоге в ВК.

«Вот на нашем уникальном экспонате один из основателей компании любезно согласился оставить автограф», — комментирует во время съемки процесса Габров.

Как известно, таким инструментом участники преступной группировки ЧВК «Вагнер» казнят «предателей» в своих кругах.

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