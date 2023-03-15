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СМИ: Медведев заказал ЧВК «Вагнер» убийство министра обороны Италии

  • 15.03.2023, 23:29
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СМИ: Медведев заказал ЧВК «Вагнер» убийство министра обороны Италии

За $15 миллионов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев якобы заказал ЧВК «Вагнер» убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто за $15 млн. Об этом сообщает Il Foglio со ссылкой на итальянскую разведку.

Как отмечается, Кремль угрожает Крозетто и назначил награду за его голову.

По данным итальянской разведки, на которые ссылается издание, Медведев обратился к террористической организации ЧВК «Вагнер» и за $15 млн заказал боевикам убийство министра обороны Италии.

Как заявляет Il Foglio, у ЧВК «Вагнер» есть две ячейки в Европе. В каждую из групп входят по несколько десятков человек. Одна из них якобы базируется в Эстонии, вторая – перемещается между Сербией и Албанией.

Итальянские журналисты заявляют, что Крозетто разозлил Кремль и Медведева критическими высказываниями в сторону России, поддержкой военной помощи Украине, а также заявлением, что Москва провоцирует появление новых волн мигрантов из Африки, которые бегут в Европу.

По словам журналистов, еще одна причина озлобленности Медведева – его обида на то, что Италия якобы забыла о помощи, которую Россия оказала стране во время пандемии, и не проявляет достаточной благодарности. Медведев считает, что в этом виноват Крозетто.

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