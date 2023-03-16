Генерал Милли: ВСУ зажали российских оккупантов в Бахмуте 16.03.2023, 2:24

Марк Милли

ВСУ наносят значительные потери боевикам ЧВК «Вагнера» и регулярной российской армии.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли прокомментировали ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области, передает «Новое время».

Во время брифинга по итогам онлайн-заседания в формате Рамштайн Милли сказал, что страна-агрессор добилась «небольших тактических успехов» в районе Бахмута ценой огромных потерь. Он заявил, что Силы обороны Украины зажали оккупантов в Бахмуте и наносят значительные потери боевикам ЧВК Вагнера и регулярной российской армии.

Он повторил, что российских оккупантов бросили на фронт «без какой-либо координации и управления». Глава Пентагона отметил доблесть и стойкость защитников Украины, которые более семи месяцев не дают врагу захватить Бахмут.

Отвечая на вопрос об обороне города, Остин сказал, что США поддержат любое решение президента Владимира Зеленского. Он также подчеркнул, что если защитники Украины решат выйти из Бахмута, это будет означать не то, что война проиграна, а что украинские Силы обороны переместились, чтобы сохранить преимущество.

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