CNN: США удалили программное обеспечение с беспилотника, упавшего в Черное море
- 16.03.2023, 5:13
Чтобы избежать попадания секретной информации к РФ.
США удаленно сумели стереть секретное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper, столкнувшемся с российскими истребителями и упавшим в Черное море. Об этом сообщает CNN 15 марта со ссылкой на двух официальных лиц США.
Действия по очистке программного обеспечения были предприняты после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27, чтобы избежать попадания секретной информации к РФ.
По словам представителя военно-морского флота США, у страны нет кораблей ВМС в Черном море, что сделало бы любые попытки достать обломки БПЛА чрезвычайно сложными и трудоемкими.
Секретарь Совета безопасности России, экс-глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев 15 марта заявил, что Россия попытается получить обломки беспилотника, отмечает CNN.