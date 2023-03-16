CNN: США удалили программное обеспечение с беспилотника, упавшего в Черное море 16.03.2023, 5:13

Чтобы избежать попадания секретной информации к РФ.

США удаленно сумели стереть секретное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper, столкнувшемся с российскими истребителями и упавшим в Черное море. Об этом сообщает CNN 15 марта со ссылкой на двух официальных лиц США.

Действия по очистке программного обеспечения были предприняты после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27, чтобы избежать попадания секретной информации к РФ.

По словам представителя военно-морского флота США, у страны нет кораблей ВМС в Черном море, что сделало бы любые попытки достать обломки БПЛА чрезвычайно сложными и трудоемкими.

Секретарь Совета безопасности России, экс-глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев 15 марта заявил, что Россия попытается получить обломки беспилотника, отмечает CNN.

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