Испанская принцесса отправится на три года в армию 16.03.2023, 5:57

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Она — будущий главнокомандующий.

Старшая дочь короля Испании, принцесса Астурийская Леонор, на три года отправиться на военную службу, пишет Reuters.

17-летняя испанская принцесса будет служить в армии с августа. 18 лет ей исполнится только 31 октября.

Первый год принцесса пройдет обучение в Высшей военной академии в Сарагосе, а на второй перейдет в военно-морскую школу, где в частности будет обучаться на борту корабля «Хуан Себастьян де Элькано». Третий год службы наследница престола проведет в Главной военно-воздушной академии.

«Как во всех парламентских монархиях, у наследника престола должны быть военное прошлое и армейская карьера», — прокомментировала эту информацию министр обороны Испании Маргарита Роблес.

О том, что инфанта Леонор будет получать военное образование — для того, чтобы в своем предполагаемом королевском будущем возглавить армию в качестве верховного главнокомандующего сообщалось еще в 2014 году — сразу после отречения ее деда Хуана Карлоса в пользу ее отца Филиппа VI.

В настоящий момент инфанта заканчивает Атлантический колледж в Великобритании. Принцесса Леонор занимает первое место в очередности престолонаследия испанской монархии — она старшая дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Софии Греческой.

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