Видеофакт: Боец ВСУ и российский оккупант начали спорить о войне прямо во время боя 16.03.2023, 9:26

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Затем последовала перестрелка почти вплотную.

В социальных сетях появилось видео, на котором боец ВСУ переговаривается с российским солдатом, стоящим за стеной.

Украинский воин пытается объяснить оккупанту, что он зря пришел в чужой дом, куда его не звали. Российский военный находится буквально в нескольких метрах от него во время боя в жилой застройке.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

«Ты пришел мне указывать, как мне жить. Я у себя дома. Ты пришел порядки наводить ко мне домой. Там, где мои правила в моей хате. Ты пришел мне указывать, как мне жить. Я у себя дома! Не у тебя в твоей кухне, в комнате - я не указываю тебе, где ср**, где мусор кидать. Ты мне указываешь, как мне есть, как мне с***! Я дома, не ты! Мы жили нормально, вы пришли к нам свой порядок делать!» - говорит на видео украинский воин.

Российский оккупант отвечал, однако его слова плохо слышны на видео. После коротких переговоров начинается бой.

На втором видео запечатлена последующая перестрелка вплотную. К счастью, воин ВСУ отделался ранением и остался жив.

Пользователи Сети отмечают, что для украинцев эта война — отечественная, они воюют за свою землю и за свою страну. В то время, как оккупантов погнали на захват чужой страны под выдуманным предлогом. «Русская армия обречена, войну против народа выиграть невозможно», - пишут пользователи.

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