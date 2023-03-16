Вагнеровец, подаривший кувалду лукашистам — белорус, который участвовал в казни безоружного сирийца 4 16.03.2023, 9:44

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Уроженец Горок перед вербовкой в ЧВК служил в российском ОМОНе.

В истории с «фирменной» кувалдой, которую передали в музей речицкой гимназии якобы от «одного из основателей» ЧВК Вагнера, появились новые подробности. Автором подарка мог быть уроженец Беларуси, командир 4-го штурмового отряда Николай Будько, которого подозревают в причастности к пыткам и казни безоружного сирийца шесть лет назад, пишет zerkalo.io.

Кувалда с автографом якобы «одного из основателей» ЧВК Вагнера появилась в музее истории ВДВ и спецназа в Речицкой районной гимназии. Оружие передал туда местный пророссийский активист Владимир Габров (именно по его инициативе этот музей был основан), а сопровождал его мужчина, который сделал на кувалде надпись «От основателя брэнда» и подписался позывным Бес.

«Вот на нашем уникальном экспонате один из основателей компании любезно согласился оставить автограф», — прокомментировал на видео Габров.

Личность человека, подписавшего кувалду, неизвестна. Известно, что существует известный донбасский сепаратист Игорь Безлер с позывным Бес, но мужчина на видео (в кадре видна часть его лица) на Безлера совсем не похож. Однако этот же позывной имел командир 4-го штурмового отряда ЧВК Вагнера — уроженец Беларуси Николай Будько.

Напомним, он «засветился» в расследовании убийства шестилетней давности в Сирии, о котором недавно писало «Досье». В причастности к преступлению среди десятка наемников ЧВК Вагнера подозревают его и еще одного уроженца Беларуси Андрея Бакуновича с позывным «Стропа».

Журналисты утверждают, что в 2017 году назад именно Будько отдал приказ пытать, а затем жестоко казнить дезертировавшего из армии сирийца — мужчине тогда раздробили конечности кувалдой, отрубили голову, а тело расчленили и сожгли, причем все это снималось на видео.

Будько родился в Горках в 1975 году. В 1993—1994 годах он служил в белорусской армии, дорос до заместителя командира взвода ВДВ. Затем переехал в Россию, получил там гражданство и устроился в ОМОН. Впоследствии ездил в боевые командировки в Дагестан и Чечню, служил во французском Иностранном легионе, в российской ЧВК Moran Security Group и, наконец, в 2015 году завербовался в ЧВК Вагнера, где стал командиром 4-й штурмовой роты.

Будько не понес наказания после предполагаемого участия в пытках и казни сирийца — он продолжил командовать штурмовым отрядом, выполняя задания в Сирии и в Африке.

Но как и когда он мог передать кувалду в музей речицкой гимназии? По всей вероятности, совсем недавно. На странице Габрова «Вконтакте» первое видео с кувалдой в скрипичном футляре появилось 28 февраля 2023 года. Активист тогда похвастался, что его музей ВДВ получил «ценный подарок», и показал кувалду с эмблемой ЧВК Вагнера, но без надписей.

А уже 14 марта он выложил новое видео, на котором мужчина делает надпись на рукоятке орудия и подписывается «Бесом».

Есть одно видео в соцсетях Габрова датируется 6 февраля 2023 года. На нем активист сидит за столом, перед ним банка красной икры и бутылка водки с гербом России. Габров произносит пламенный тост в честь своего друга Коли. Он упоминает героическое прошлое друга и в подтверждение прикладывает фото наград «героя» — на «иконостасе» звезда героя России, 6 орденов мужества, орден за заслуги перед отечеством 4-й степени, медаль за отвагу и прочее.

«Хочу выпить очень сильно и с большой гордостью за моего друга, за моего одноклассника, за такого же, как я, десантника, который начинал свой путь воина в далеком 95-м году в 103-й витебской бригаде. На сегодняшний день представлен и награжден Золотой звездой Героя Российской Федерации. Наш скромный земляк из Речицы. Помимо этого шесть орденов мужества, орден „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени, медаль „За отвагу“ и прочее. Просто колоссальный умопомрачительный иконостас. За моего друга. Все, кто его знают, и все, кто просто поддерживает это движение наше ветеранское, что у нас такие героические люди на нашей белорусской земле, на речицкой. Поэтому все, кто его знает, все, кто не знают, думаю, меня поддержат — Коля, за тебя, дорогой», — произносит Габров и выпивает рюмку.

Факты в судьбе Коли не полностью совпадают с информацией издания «Досье». Например, Габров говорит, что Коля начал службу в ВДВ в 1995 году, а сам он родом из Речицы, но нестыковки можно списать на неточную информацию у одного из источников.

Фото: Reform.by

Кроме того, Габров приложил к фото подаренной речицким детям кувалды снимок удостоверения героя России. А подпись Будько на анкете для ЧВК «Вагнер» и подпись на кувалде практически идентичны. Сравните оба автографа:

Напомним, с помощью кувалды в ЧВК Вагнера казнят «предателей» — известен как минимум один случай убийства кувалдой бывшего члена группировки, который сдался в плен украинцам, а затем неизвестным образом снова попал в руки россиян. С тех пор кувалда стала символом преступлений и бесчеловечности ЧВК Вагнера.

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