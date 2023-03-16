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Сырский назвал бойца ВСУ, который сбил российский Су-25 в Бахмуте

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  • 16.03.2023, 10:06
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Сырский назвал бойца ВСУ, который сбил российский Су-25 в Бахмуте

Ракета вначале пошла в сторону от самолета.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера в районе Бахмута был сбит очередной вражеский самолет «Су-25».

В Сети появились кадры момента попадания ракеты в самолет «Су-25», а также катапультирование вражеского пилота в небе над Бахмутом.

Позже уничтожение самолета подтвердили в ЧВК «Вагнер», заявив, что самолет был их.

Также они признались, что пилот выжил и сейчас находится вместе с ними, информирует командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на своей странице в Telegram-канале.

Сырский также сообщил имя бойца, сбившего Су-25. Им оказался украинский защитник из 93-й ОМБр Алан. Позже в Сети появилось видео, на котором Алан наносит удар по вражескому самолету, а также делится своими впечатлениями с однополчанами. Он рассказал, как его ракета вначале пошла в сторону от самолета, тогда он подумал, что все — промазал. Однако затем увидел вспышку и горящий Су-25.

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