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Сенатор Линдси Грэм — россиянам: Следующий ваш самолет будет сбит

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  • 16.03.2023, 10:43
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Сенатор Линдси Грэм — россиянам: Следующий ваш самолет будет сбит
Линдси Грэм

США дадут жесткий ответ Кремлю после инцидента над Черным морем.

В ответ на инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сбитый над Черным морем российскими Су-27, сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм предложил Вашингтону сбивать любой российский военный самолет, приближающийся к американским объектам над международными водами.

В беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити Грэм сказал, что США должны призвать Россию к ответу и четко заявить: «Если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит».

Ранее американский телеканал CBS показал видео, на котором смоделировал возможный сценарий столкновения беспилотника США с российским самолетом над Черным морем. По данным канала, беспилотник выполнял миссию разведки. Столкновение сделало беспилотник «неуправляемым», поэтому после инцидента его утопили в море.

По данным ВС США, российские Су-27 перехватили в небе над акваторией дрон-разведчик MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт.

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