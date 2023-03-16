В России задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана 16.03.2023, 11:28

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Евгений Ройзман

На политика написали донос.

Полиция в российском Екатеринбурге задержала находящегося под домашним арестом оппозиционного политика, бывшего мэра города Евгения Ройзмана по административному делу о «распространении сведений об экстремистской организации». Об этом сообщило издание ura.ru со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

По словам адвоката, в декабре на Ройзмана был написал донос. Бывшая жена политика Юлия Крутеева сообщила в фейсбуке, что речь может идти о перепосте оппозиционера Алексея Навального в социальной сети «ВКонтакте». Крутеева говорит, что у Ройзмана нет аккаунта в этой социальной сети и он туда «просто ни разу в жизни» не заходил.

По данным телеграм-канала «Не для протокола», который местные СМИ называют связанным с администрацией губернатора региона, уже сегодня Ройзмана должны отвезти в Ленинский районный суд в Екатеринбурге. В картотеке на сайте суда пока нет информации о заседании, участником которого бы являлся политик, отмечает издание It’s my city.

Ройзман с августа 2022 года находится под фактическим домашним арестом по уголовному делу о дискредитации российской армии. Политику запрещено выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом и соцсетями.

По административному делу о «распространении экстремистской информации» ему грозит арест на 15 суток. Однако если он будет наказан за репост, ему может грозить арест уже по его основному уголовному делу, о дискредитации.

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