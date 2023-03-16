ВСУ загнали танковые колонны РФ на минные ловушки под Угледаром 16.03.2023, 11:46

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Британская разведка назвала причины разгрома россиян на этом направлении.

В последнюю неделю ВС РФ уменьшили интенсивность попыток наступления на Угледар Донецкой области. Возможно, министерство обороны России настойчиво пытается продвинуться в этом районе из-за противостояния с ЧВК «Вагнер», которая действует более успешно в районе Бахмута.

Соответствующим предположением поделилось министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. На странице ведомства в Twitter 16 марта появился свежий отчет разведки о ситуации в Украине.

Британские военные отметили, что российские наступательные операции на Угледар «почти наверняка замедлились». Оккупанты пытаются захватить населенный пункт уже три месяца, проводя чрезвычайно дорогостоящие неудачные атаки.

Разведчики считают, что одним из факторов, сыгравших на руку Украине, стало успешное внедрение РААМ – дистанционных противотанковых мин. Эти снаряды, переданные нам США, создают противотанковые минные поля на расстоянии до 17 км от боевой единицы.

В некоторых случаях в районе Угледара Силы обороны устанавливали такие ловушки и перед военной техникой россиян, и позади нее, что вызывало беспорядок, когда силы захватчиков пытались отступить.

«Единственный заметный тактический успех России за последнее время был достигнут в Бахмутском секторе, где преобладают силы наемников группы «Вагнер», в настоящее время вовлеченные в публичную вражду с министерством обороны РФ», – отметили в Британии.

«Существует реальная вероятность того, что МО России настойчиво стремилось к успеху в Угледаре отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями «Вагнера», – предположили разведчики.

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