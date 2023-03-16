Стали известны имена белорусов, задержанных в Польше за шпионаж 1 16.03.2023, 13:17

3,468

Это три человека.

Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране. Сообщается, что среди них есть и белорусы.

На провластном ресурсе появились имена задержанных и видео с их родными, говорящими, что те невиновны.

По данным провластного канала, в Польше задержали трех белорусов:

Николая Москаленко, 1971 г. р.

Владислава Посмитюху, 1994 г. р.;

Марию Медведеву, 2004 г. р.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».