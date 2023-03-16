Стали известны имена белорусов, задержанных в Польше за шпионаж

Стали известны имена белорусов, задержанных в Польше за шпионаж1
- 16.03.2023, 13:17
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Это три человека.
Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране. Сообщается, что среди них есть и белорусы.
На провластном ресурсе появились имена задержанных и видео с их родными, говорящими, что те невиновны.
По данным провластного канала, в Польше задержали трех белорусов:
Николая Москаленко, 1971 г. р.
Владислава Посмитюху, 1994 г. р.;
Марию Медведеву, 2004 г. р.