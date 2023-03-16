Первые секунды взрыва здания ФСБ в Ростове-на-Дону попали на видео

Первые секунды взрыва здания ФСБ в Ростове-на-Дону попали на видео7
- 16.03.2023, 13:56
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Обнаружены тела первых пострадавших.
Как сообщал сайт Charter97.org, в российском городе Ростов-на-Дону сегодня вспыхнул пожар в здании пограничной службы ФСБ. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв.
Первые секунды после взрыва в погрануправлении ФСБ Ростова-на-Дону попали на видео. Видео было снято очевидцем из соседнего здания.
Рядом со входом на склад ФСБ в Ростове-на-Дону спасатели обнаружили двух мужчин. Их состояние неизвестно, сообщает «База».
Они работали на складе. По предварительной информации, в подвале здания еще могут оставаться люди.
Пожарные тем временем работают из укрытия и пытаются не допустить перехода огня на соседнее, главное здание ФСБ через подвал. На место пожара привезли бронированную автоцистерну.