На валютной бирже в Москве началась паника 2 16.03.2023, 14:19

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Курсы доллара и евро в РФ резко подскочили.

Крупный покупатель валюты появился на Московской бирже вскоре после полудня в четверг, вздернув курсы доллара, евро и юаня до максимумов с апреля, сообщает finanz.

В 12.25 мск биржа зафиксировала сделки по скупке валюты в объемах, которых рынок не видел с предвоенной паники февраля-22. За одну минуту неизвестный участник продал рублей на $135 млн, 46 млн евро и более 500 млн китайских юаней.

Как итог доллар подскочил до 77,49 рубля, евро - до 82,62 рубля, после чего курсы откатились практически к исходным отметкам.

Крупные валютные сделки могут быть связаны с выходом из России иностранных компаний, продающих свои активы, рассказывал ранее Reuters дилер крупного западного банка.

В целом же на рубль давит снижение цен на нефть, указывает портфельный управляющий УК «Первая» Софья Кирсанова: накануне котировки Brent обвалились на 7%, до уровней 2021 года на фоне банковского кризиса в США и проблем у второго крупнейшего банка Швейцарии Credit Suisse.

Следствием этого будет «снижение нефтегазовых доходов, что негативно влияет на торговый баланс» России, предупреждает Кирсанова. По оценкам МЭА, в феврале приток в РФ выручки от продажи углеводородов просел почти 20% по сравнению с январем, а в годовом выражении сократился на 45%, до $11,6 млрд.

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