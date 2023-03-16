МВД Польши раскрыло подробности ликвидации шпионской сети, куда входили белорусы 16.03.2023, 14:25

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Они готовили диверсии.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски выступил с официальным заявлением о ликвидации российской шпионской сети. Вчера об операции стало известно СМИ.

Служба внутренней безопасности задержала 9 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии ABW, они вели разведывательную деятельность и готовили диверсии.

Все задержанные названы «иностранцами из-за восточной границы». Шестеро из них помещены судом под стражу. Им предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России и в участии в организованной преступной группе. В отношении троих задержанных ведется уголовное преследование.

Каминьски отметил, что факты указывают на попытки группы контролировать железнодорожные маршруты. В ее задачи входило обнаружение, мониторинг и документирование перевозок оружия для Украины. Подозреваемые также готовились совершить диверсии, которые должны были остановить эти поставки.

Сотрудники ABW изъяли камеры, электронное оборудование, устройства GPS-слежения.

Также материалы дела указывают на то, что группа имела задание вести пропаганду с целью дестабилизации польско-украинских отношений, формирования враждебного отношения к странам НАТО.

ABW имеет доказательства получения вознаграждения участниками группы.

«Дело динамичное и развивающееся. Службы под моим руководством во главе с Агентством внутренней безопасности ведут постоянную интенсивную работу. Мы будем своевременно информировать общественность об их последствиях», — констатировал Каминьски.

Как писал сайт Charter97.org, в сеть шпионов входили и белорусы.

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