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Взрыв в здании ФСБ в Ростове: испуганные российские военные выбегают на улицу

  • 16.03.2023, 14:50
  • 3,812
Взрыв в здании ФСБ в Ростове: испуганные российские военные выбегают на улицу

Опубликовано новое видео.

В Сети появляются все новые кадры, снятые в момент взрыва в здании погрануправления ФСБ РФ, произошедшего сегодня, 16 марта.

Так, на одном из видео четко слышно, как вначале в здании российских «чекистов» произошел очень громкий взрыв. Это привело к тому, что на машинах по всей округе сработали сигнализации. Само здание пострадало довольно ощутимо: его фрагменты разлетелись в радиусе как минимум в несколько десятков метров.

На другом видео, которое снимает местный житель и комментирует, можно увидеть, как целая группа российских военных просто высыпала на улицу после взрыва.

Также слышно, как то ли военные, то ли чекисты РФ матерятся и кричат «пожар». Автор видео предполагает, что наверняка в здании кто-то пострадал, хотя официальные власти заявили, якобы «пострадавших нет».

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