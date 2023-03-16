В Орловской области РФ началась паника из-за «вооруженных диверсантов» 16.03.2023, 15:05

Повторяется ситуация как под Брянском?

Жители Орловской области России заявили о якобы появлении группы вооруженных лиц на территории региона. Как сказал губернатор Орловской области Андрей Кличков, пока обнаружить этих людей не удалось, сообщает «24 канал».

Однако, чтобы уменьшить панику россиян, он заверил, что вооруженных людей, которые могли проникнуть на территорию региона, активно ищут.

Как сказал Кличков, в настоящее время информация тщательно проверяется силовиками, пока не подтверждается. Сообщения о том, что людей с оружием видели в одном из районов Орловской области, появились в соцсетях, написал губернатор в своем телеграмм-канале. Пока обнаружить этих людей не удалось.

Как сообщал сайт Charter97.org, 2 марта на территории Брянской области России произошли бои. Ответственность за инцидент взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса».

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