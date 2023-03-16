Назван максимальный возраст белорусов, подпадающих под мобилизацию

Назван максимальный возраст белорусов, подпадающих под мобилизацию12
- 16.03.2023, 15:16
- 9,286
При объявлении мобилизации призывной возраст становится больше пенсионного.
При объявлении мобилизации в условиях военного времени призывной возраст увеличивается до 65 лет. Об этом БелТА рассказала судья Минского городского суда Наталья Бугук.
По ее словам, согласно Закону «О воинской обязанности и воинской службе», призыву на срочную военную службу, службу в резерве подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете и не состоящие в запасе. Но в военное время, в отличие от мирного, предельный возраст повышается до 65 лет. Кстати, в запасе военнообязанный мужчина тоже состоит до 65 лет.
Она подчеркнула, что в Беларуси полную либо частичную мобилизацию может ввести Лукашенко.