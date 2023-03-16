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Назван максимальный возраст белорусов, подпадающих под мобилизацию

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  • 16.03.2023, 15:16
  • 9,286
Назван максимальный возраст белорусов, подпадающих под мобилизацию

При объявлении мобилизации призывной возраст становится больше пенсионного.

При объявлении мобилизации в условиях военного времени призывной возраст увеличивается до 65 лет. Об этом БелТА рассказала судья Минского городского суда Наталья Бугук.

По ее словам, согласно Закону «О воинской обязанности и воинской службе», призыву на срочную военную службу, службу в резерве подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете и не состоящие в запасе. Но в военное время, в отличие от мирного, предельный возраст повышается до 65 лет. Кстати, в запасе военнообязанный мужчина тоже состоит до 65 лет.

Она подчеркнула, что в Беларуси полную либо частичную мобилизацию может ввести Лукашенко.

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