Видео столкновения Су-27 с беспилотником Reaper: озвучены два главных вывода

Видео столкновения Су-27 с беспилотником Reaper: озвучены два главных вывода8
- 16.03.2023, 16:00
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Американские военные прокомментировали инцидент над Черным морем.
Как сообщал сайт Charter97.org, в США опубликованы официальные кадры столкновения российского истребителя с американским беспилотником над Черным морем.
Видео доказывает факт самого инцидента, но не доказывают, что российский пилот имел целью таранить дрон-разведчик. Об этом в комментарии CNN заявил высокопоставленный американский чиновник.
«Не знаю», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, действительно ли российский пилот собирался повредить пропеллер американского беспилотника.
Однако, по мнению чиновника, опубликованное видео показывает, что российские пилоты действительно совершали «агрессивные полеты» и демонстрировали «безрассудство», находясь в воздухе рядом с американским беспилотным аппаратом.
⚡️ Власти США опубликовали видео, на котором запечатлено столкновение российского истребителя с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. pic.twitter.com/ePwuOa5Utd— Сharter97.org (@charter_97) March 16, 2023
Напомним, что 14 марта во время разведывательного полета беспилотника MQ-9 Reaper над международными водами Черного моря к нему приблизился российский истребитель Су-27 и совершил столкновение. Из–за повреждения винта беспилотник утратил устойчивость и американский оператор затопил аппарат в море.
Американские власти отметили, что перед столкновением российские истребитель совершал опасные маневры. Перед тем, как произошло столкновение, российский самолет сбрасывал топливо рядом с беспилотником, вероятно, пытаясь залить им аппарат. Соответствующие кадры, снятые во время инцидента, сегодня опубликовали американские военные.