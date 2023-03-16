В Глубоком за «оскорбление Лукашенко» задержали известного бодибилера 6 16.03.2023, 16:02

5,176

Александр Шарабайко

Фото: Алесь Пилецкий / TUT.BY

Передачи от родных для спортсмена не принимают.

В Глубоком Витебской области задержали известного бодибилдера и бывшего десантника Александра Шарабайко: его обвиняют в «экстремистских» репостах и оскорблении Лукашенко, сообщил в Facebook краевед Кастусь Шиталь.

«Александру, кроме «административки» за репосты, похоже, шьют «уголовку» за «оскорбление» человека, который называет себя «президентом», — написал Шиталь.

По его словам, передачи от родных для спортсмена не принимают.

По информации правозащитников «Весны», Александра задержали 13 марта, ему присудили 10 суток ареста. У бодибилдера и его жены Елены силовики забрали телефоны.

Александр Шарабайко, которого называют «Арни», — бодибилдер, бывший десантник. Он тренировал ребят в местном ФОК, работал на стройке, дважды подтвержденный кандидат в мастера спорта, участвовал в республиканских соревнованиях. Александр тренируется сам и помогает советами новичкам.

Активиста задержали уже не впервые. Еще в августе 2020 года его задержала милиция за то, что он включил песню Виктора Цоя «Перемен» на площади. Чтобы забрать бодибилдера, приехали десять милиционеров на двух машинах. В тот раз Александр отсидел 5 суток. Потом его еще не раз задерживали за «участие в несанкционированных акциях», он получал штрафы, в том числе за БЧБ-флаг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».