Карта войны в Украине на 16 марта: обновлены данные британской разведки
- 16.03.2023, 17:14
Герои удерживают оборону на востоке Украины.
Украинские военные продолжают удерживать оборону на востоке Украины. В то же время оккупанты атакуют позиции защитников из нескольких направлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
По данным британской карты, самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, а самым тяжелым участком фронта остается Бахмутское направление.
Кроме того, оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ возле Угледара, Марьинки и Авдеевки. Также бои идет в Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Значительное продвижение врага в этих направлениях не зафиксировано.
Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль всей линии фронта.