Карта войны в Украине на 16 марта: обновлены данные британской разведки 16.03.2023, 17:14

Герои удерживают оборону на востоке Украины.

Украинские военные продолжают удерживать оборону на востоке Украины. В то же время оккупанты атакуют позиции защитников из нескольких направлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской карты, самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, а самым тяжелым участком фронта остается Бахмутское направление.

Кроме того, оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ возле Угледара, Марьинки и Авдеевки. Также бои идет в Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Значительное продвижение врага в этих направлениях не зафиксировано.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль всей линии фронта.

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