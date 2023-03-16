В Украине осудили белоруса из ЧВК «Вагнера» 1 16.03.2023, 17:28

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Иллюстративное фото

Он пошел на соглашение о признании вины.

Один из судов Донецкой области Украины приговорил взятого в украинский плен гражданина Беларуси Андрея Гериловича, воевавшего в составе частной военной компании «Вагнер», к 9 годам лишения свободы, сообщает «Радыё Свабода».

Срок отбывания наказания будет отсчитываться с 13 февраля 2023 года.

Андрея Гериловича осудили по ч. 4 статьи 447 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях, в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Перед вынесением приговора Герилович добровольно подписал со следствием соглашение о признании своей вины, что позволило ему избежать максимального наказания. В то же время, в случае, если гражданин Беларуси нарушит это соглашение, суд может отменить объявленный приговор и вынести новый.

В ходе судебного рассмотрения дела белорус имел своего адвоката и переводчика с украинского на русский язык.

В приговоре отмечается, что Андрей Герилович попал в украинский плен 16 ноября 2022 года неподалеку от поселка Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области.

В январе этого года по этой же статье осудили еще одного белоруса, Максима Зезюльчика. Он получил максимальный срок 10 лет.

Что известно о Гериловиче

В материалах дела Андрея Гериловича отмечалось, что он 10 июля 2022 года приехал на поезде из Гомеля в Краснодар, а оттуда на такси добрался до деревни Молькино, где находится один из самых больших военных полигонов в Краснодарском крае. Именно там, как утверждается, находится тренировочный лагерь и место приема новых бойцов в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер».

В тот же день белорус подписал контракт с ЧВК «Вагнер», согласно которому ему обещали зарплату в 240 тысяч российских рублей в месяц и дополнительно 5 тысяч «полевых выплат».

Через 10 дней обучения на полигоне Андрея Гериловича вместе с другими «вагнеровцами» перебросили в Светлодарск Бахмутского района Донецкой области. По данным украинского следствия, с 21 июля он участвовал в боях возле Семигорья, Кодема и Отрядовки в Донецкой области, а 16 ноября его взяли в плен украинские военные.

Белорус воевал под позывным «Заспа», который взял от названия деревни Речицкого района, неподалеку от которой он родился.

Ранее Белорусский расследовательский центр сообщал, что Герилович родился в Заспе, однако в материалах уголовного дела указывалось, что он является уроженцем деревни Горошков, которая территориально относится к Заспенскому сельсовету Речицкого района Гомельской области.

По данным расследовательского центра, после школы Андрей Герилович работал в колхозе, а потом служил прапорщиком в бригаде связи воинской части 68473 в Колодищах. После службы работал альпинистом-монтажником в частной компании.

В ходе досудебных следственных действий, как сообщала Служба безопасности Украины, Андрей Герилович дал свидетельства о военных преступлениях российских войск и военизированных группировок, передал установочные сведения лиц, причастных к ним, а также рассказал о пытках, лишении денежного обеспечения и убийствах за невыполнение преступных приказов.

Руководство Беларуси поддержало агрессию России против Украины и позволило использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения российской армии и обстрелов мирных городов Украины, жертвами которых стали десятки тысяч гражданских украинцев.

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