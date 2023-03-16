Турция отказалась обслуживать самолеты из Беларуси 4 16.03.2023, 20:25

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В том числе их заправку.

Турция отказалась обслуживать самолеты из Беларуси и России, в том числе их заправку. Соответствующее решение приняло Министерство таможни и торговли, сообщает airporthaber.com. В частности, упомянутые санкции касаются самолетов Boeing американского производства, которых у «Белавиа» 14.

Турция ссылается на угрозу санкций со стороны США — были получены предупреждающие письма по этому поводу от Минторга Соединенных Штатов. США считают, что полеты на американских самолетах Boeing нарушают их санкции, введенные против Беларуси и России.

В результате те же российские самолеты вынуждены, вылетая из Турции, приземляться на дозаправку в Сочи. Из-за этого путешествие занимает гораздо больше времени.

О том, что в «черный список» в Турции попали 170 самолетов, включая и принадлежащие белорусскому перевозчику «Белавиа», стало известно в начале февраля.

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